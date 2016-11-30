Постоянный ВНЖ Кипра через инвестиции в недвижимость: плюсы и условия программы

Постоянный ВНЖ Кипра привлекают инвесторов со всего мира, включая Россию, Белоруссию, Китай. По официальным данным, только по итогам первых лет в бюджет страны было инвестировано около двух миллиардов евро. За все время действия программы получение постоянного ВНЖ более 30 000 иностранцев стали гражданами Кипра. При этом наибольшей популярностью пользуются «Золотые визы», полученные через покупку недвижимости. Как это работает? Расскажем подробнее.

Как получить постоянный ВНЖ Кипра при покупке недвижимости

«Золотой паспорт» Кипра, в отличие от многих других стран, можно получить не только за инвестиции в ценные бумаги или через банковский вклад. Программа предусматривает возможность оформления ВНЖ через покупку недвижимости.

Ее условия:

покупка жилой недвижимости от застройщика (первичное жилье). Это может быть дом, квартира или вилла на побережье, для проживания или сдачи в аренду;

покупка коммерческой недвижимости – офисных или торговых центров, отелей или гостиниц, а также долей в них.

Сумма вложений должна составлять не менее 300 000 евро без учета НДС. Допускается приобретение двух объектов у разных застройщиков, чья общая стоимость равна установленному лимиту. Заявления на получение ВНЖ рассматриваются в течение 3-х месяцев.

Плюсы «Золотой визы» Кипра

Получение ВНЖ Кипра дает возможность жить на острове в течение неограниченного времени, привезти с собой супругу/супруга, детей, близких родственников.

Раз полученная виза не требует продления. Единственное ограничение – это посещение Кипра хотя бы один раз в течение 2-х лет.

Виза позволяет свободно пересекать границу, даже если для других категорий иностранных граждан она закрыта. Более того, владельцы недвижимости могут не проживать постоянно на острове и свободно посещать 158 стран мира.

Около 25% населения Кипра говорят на русском языке. На острове развита инфраструктура, великолепное медицинское обслуживание, есть школы и ВУЗы, дипломы которых высоко ценятся во всем мире.

Благодаря благодатному климату и постоянному потоку туристов, купленное жилье можно выгодно сдавать, продать, вернув вложения с процентами.

С 2022 года инвестиционная программа Кипра особенно актуальна для россиян и белорусов из-за ограничений, введенных другими странами ЕС. Власти острова не поддержали санкции и до сих пор свободно выдают разрешение на ВНЖ для граждан РФ и Белоруссии.

Получить ВНЖ Кипра через инвестиции в недвижимость со 100% гарантией помогут специалисты CY invest. Опытные сотрудники ответят на вопросы, помогут подобрать подходящий дом, виллу или квартиру. Обеспечат полное юридическое сопровождение при оформлении документов и подаче заявления на «Золотую визу» Кипра.